В отношении политических партий Азербайджана, не представляющих ежегодный финансовый отчет в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), может быть поднят вопрос об аннулировании их регистрации.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава Комиссии напомнил, что представляемая им структура имеет на это полномочия.

"С международными организациями проведены обсуждения, чтобы подобные действия не приводили к ликвидации партий, потому что на международной арене информация о прекращении деятельности политической партии воспринимается негативно. Им же нельзя сказать, что у этих политических партий нет ни главы, ни адреса. Несмотря на свою неосведомленность о партии, они неадекватно воспринимают упразднение, думая, что как это партия может не функционировать и прекратить существование?! Для ЦИК не имеет значения, существует эта партия или нет. Но если перед министерством юстиции поднимается вопрос об аннулировании регистрации партии, то все будут говорить об этом, несмотря на то, что политические партии, не представляющие финансовый отчет, уже 10-15 бездействуют".

Отметим, что по законодательству, политические партии не позднее 1 апреля должны представить в ЦИК вместе с аудиторским заключением ежегодные финансовые отчеты.

ЦИК должна проинформировать Минюст о политических партиях, не сдавших вышеуказанные документы.