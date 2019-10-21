https://news.day.az/politics/1167829.html Президент Ильхам Алиев выделил средства на продолжение капремонта автодорог в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев выделил средства на продолжение капремонта автодорог в Сумгайыте
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Сумгайыт.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог выделяются 3,5 миллиона манатов.
Минфину поручено финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.
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