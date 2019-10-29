МИД Армении, придя в себя после очередного дипломатического удара, которым послужила Бакинская декларация Движения неприсоединения, разразился нервозным заявлением.

Напомним, что в итоговой декларации саммита Движения звучит полная поддержка территориальной целостности Азербайджана, отмечается недопустимость захвата территории силой. Кроме того, члены Движения обязались никак не содействовать агрессии путем экономической деятельности в Карабахе.

Тот факт, что внешнеполитическое ведомство Армении не отреагировало сразу, вызвал волну критики в адрес ведомства Мнацаканяна, и во вторник армянский МИД решил показать, что на самом деле ему вовсе не все равно.

Армянская сторона обвинила Азербайджан в "злоупотреблении своим членством в Движении, продвигая в итоговом документе саммита искажающие, крайне предвзятые утверждения относительно нагорно-карабахского конфликта" и выразила "сожаление, что формулировки итогового документа по Нагорному Карабаху противоречат принципам, лежащим в основе Движения", а также намекнула на "подкупность" стран-членов.

По мнению известного азербайджанского политолога, депутата Милли Меджлиса Расима Мусабекова, МИД Армении повел себя достаточно нагло, считая, что может поучать организацию, в которой участвуют более 120 стран, являющуюся по численности членов второй после ООН.

Как отметил Мусабеков в комментарии Day.Az, 60 из 159 прибывших на саммит в Баку делегаций возглавляли президенты и премьер-министры. И этим высокопоставленным лицам армянский МИД устроил "выволочку", поставив под сомнение их объективность?

"Заявление МИД Армении является демонстрацией неуважения к международному праву и воле международного сообщества. Воля международного сообщества касательно карабахского конфликта выражена не только в итоговой декларации бакинского саммита Движения неприсоединения. Она ясно звучит во множестве резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН, других авторитетных международных организаций. Во всех этих документах признается территориальная целостность Азербайджана и осуждается агрессия. Если в Армении не хотят видеть этих реалий, это их проблема. Но заявление МИД - это больше ответ на критику в собственной стране, то есть предназначено для ушей внутренней аудитории", - сказал наш собеседник.

Что касается того, что формулировки итогового документа по Нагорному Карабаху "противоречат принципам, лежащим в основе Движения", то, по словам депутата, это абсолютно не соответствует действительности. Как и то, что появление этих формулировок в документе - якобы результат неучастия представителей Армении.

"Справедливые формулировки по Карабаху в резолюциях международных организаций, в том числе ООН, принимались в присутствии и несмотря на активное противодействие армянской стороны", - сказал Расим Мусабеков.

МИД Азербайджана во вторник выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что позиция Движения неприсоединения по карабахскому конфликту, как и других международных организаций, также основана на нормах и принципах международного права, Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и основополагающих Бандунгских принципах Движения. То есть во всех случаях незаконное применение силы, нарушение признанных на международном уровне границ и территориальной целостности стран решительно осуждается.

"Чтобы действовать в качестве "гаранта безопасности", как то пытается утверждать Армения, угрожающая своей агрессивной политикой миру и безопасности в регионе, прежде всего, необходимо, чтобы эта страна положила конец своим территориальным претензиям и осознала текущее положение дел в области безопасности", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отметим, что в своем заявлении внешнеполитическое ведомство Армении в очередной раз пытается выставить себя "гарантом безопасности" оккупированного Карабаха. Однако именно Армения поставила под вопрос безопасность и благополучие армян Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, а также всех народов Южного Кавказа. В реальности единственным гарантом мира и безопасности в регионе является наша страна. Вклад нашей страны в международную безопасность получил признание мира, о чем свидетельствует тот факт, что Азербайджану доверяют руководство в крупных и авторитетных структурах. Это - одна из лучших оценок политики Баку.

Лейла Таривердиева