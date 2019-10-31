В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 8128 человек выдвинули кандидатуры для участия в предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель структуры Мазахир Панахов.

По его словам, из обратившихся кандидатов утверждены 2896, обращения других кандидатов рассматриваются.

Напомним, что 23 декабря 2019 года в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.