По состоянию на 16 ноября 2019 года, в связи с муниципальными выборами в Азербайджане, намеченными на 23 декабря, зарегистрировано 499 наблюдателей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, 72 наблюдателя аккредитованы в ЦИК, 427 - в окружных избирательных комиссиях.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря.

Последние муниципальные выборы состоялись в стране 23 декабря 2014 года.