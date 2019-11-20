В связи с муниципальными выборами, назначенными на 23 декабря в Азербайджане, обращения в окружные избирательные комиссии подали 42 625 претендентов.

Об этом сказал зампред Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гасымов отметил, что из них 35 574 человека прошли регистрацию и получили статус кандидата.

По его словам, процесс продолжается: "Отрадно, что активность проявляют молодые кандидаты и женщины. Примерно более 30% граждан, обладающих пассивным избирательным правом, и получивших статус кандидата - женщины, а около 28% - молодежь. В этих выборах в качестве кандидатов зарегистрированы даже около 300 представителей молодежи в возрасте до 21 года".