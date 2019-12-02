Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 000 деревьев в честь 650-летнего юбилея Насими настолько потрясающая, что нет слов.

Об этом в беседе с Day.Az сообщил директор специальной музыкальной школы им.Бюльбюля, народный артист Азербайджана, известный дирижер Теймур Гёйчаев.

"Когда дается жизнь чему-то новому - это всегда здорово. А в деятельности Мехрибан Алиевой всегда так - ее начинания всегда замечательны и вдохновляют нас всех. Мы приветствуем все то, что она делает, и всегда готовы поддерживать и участвовать в ее инициативах", - сказал он.

Теймур Гёйчаев также отметил, что озеленение города, страны - это новые "легкие" для нас.

"Я приму участие в акции и всех призываю к этому, в том числе, и созданный Мехрибан ханум детский симфонический оркестр, которым я управляю", - заключил народный артист.

Отметим, что акция по посадке 650 тысяч деревьев за один день, приуроченная к 650-летнему юбилею гениального поэта-мыслителя Насими, будет проведена в Азербайджане пятого декабря. По инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в один день будут высажены 650 тысяч деревьев в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень и другие.