https://news.day.az/politics/1180871.html Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане обратились 13 партий
Для участия в муниципальных выборах в Азербайджане обратились 13 партий
В муниципальных выборах в этом году примут участие 13 политических партий.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, передает Day.Az.
"Около трети зарегистрированных и принимающих участие в выборах кандидатов являются членами политических партий. Активность политических партий в выборах очень радует нас. Считаю, что это очень хороший показатель", - сказал Панахов.
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