В муниципальных выборах в этом году примут участие 13 политических партий.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, передает Day.Az.

"Около трети зарегистрированных и принимающих участие в выборах кандидатов являются членами политических партий. Активность политических партий в выборах очень радует нас. Считаю, что это очень хороший показатель", - сказал Панахов.