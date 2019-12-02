Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении Диляре Багир гызы Сеидзаде персональной пенсии Президента Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, за заслуги на государственной службе в Азербайджане Диляре Багыр гызы Сейидзаде предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.