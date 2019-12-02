https://news.day.az/politics/1181330.html Диляре Сеидзаде назначена персональная пенсия Президента Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Диляре Сеидзаде назначена персональная пенсия Президента Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении Диляре Багир гызы Сеидзаде персональной пенсии Президента Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, за заслуги на государственной службе в Азербайджане Диляре Багыр гызы Сейидзаде предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
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