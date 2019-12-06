https://news.day.az/politics/1182789.html В ЦИК Азербайджана пройдет заседание в связи с внеочередными парламентскими выборами
В ЦИК Азербайджана пройдет заседание в связи с внеочередными парламентскими выборами
Завтра пройдет заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании будет вынесен на обсуждение вопрос о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис и будет принято решение по этому вопросу.
Заседание начнется в 14:00.
Отметим, 5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске парламента пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Согласно распоряжению, Милли Меджлис Азербайджанской Республики пятого созыва распущен, внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 9 февраля 2020 года.
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