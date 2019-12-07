https://news.day.az/politics/1183190.html Началось заседание ЦИК в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане
Началось заседание ЦИК в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане
Началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании под председательством главы ЦИК Мазахира Панахова обсуждается вопрос подготовки к предстоящим выборам.
Будут созданы рабочие группы в связи с подготовкой к выборам, утвержден Календарный план.
Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.
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