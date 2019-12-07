Началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании под председательством главы ЦИК Мазахира Панахова обсуждается вопрос подготовки к предстоящим выборам.

Будут созданы рабочие группы в связи с подготовкой к выборам, утвержден Календарный план.

Напомним, что 9 февраля 2020 года в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.