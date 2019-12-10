Бюро по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) ОБСЕ получило со стороны Азербайджана официальное приглашение для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами, назначенными на 9 февраля.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в ОБСЕ/БДИПЧ, передает Day.Az.

"Как всегда, согласно процедуре после подобных приглашений, Бюро по демократическим институтам и правам человека планирует направить в Азербайджан свою миссию по оценке потребностей для оценки предвыборной среды и процесса подготовки к предстоящим выборам, после чего даст соответствующие рекомендации потенциальной миссии по наблюдению за выборами", - отметили в ОБСЕ/ БДИПЧ.

Как сообщили АПА в Парламентской ассамблее ОБСЕ, со стороны Азербайджана уже поступило официальное обращение для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами. Однако было отмечено, что пока нет официального решения о направлении наблюдательной миссии.