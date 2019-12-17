Для участия во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане, назначенных на девятое февраля, уже обратились 469 человек.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов отметил, что уже утверждены кандидатуры 233 обратившихся лиц, 155 из которых уже забрали подписные листы.