В ближайшие дни, в связи со внеочередными парламентскими выборами, назначенными на девятое февраля 2020 года, будет создан независимый медиа-центр.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал её председатель - Мазахир Панахов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Подобные независимые медиа-центры традиционно создаются в ходе парламентских выборов, они приводятся в пример и высоко оцениваются международными организациями, приезжающими в Азербайджан", - подытожил Панахов.