https://news.day.az/politics/1186356.html В Азербайджане будет создан независимый медиа-центр внеочередных парламентских выборов
В Азербайджане будет создан независимый медиа-центр внеочередных парламентских выборов
В ближайшие дни, в связи со внеочередными парламентскими выборами, назначенными на девятое февраля 2020 года, будет создан независимый медиа-центр.
Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал её председатель - Мазахир Панахов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Подобные независимые медиа-центры традиционно создаются в ходе парламентских выборов, они приводятся в пример и высоко оцениваются международными организациями, приезжающими в Азербайджан", - подытожил Панахов.
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