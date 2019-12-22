Число кандидатов, которые примут участие в муниципальных выборах завтра в Азербайджане, составляет 41 462.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов сообщил, что некоторые из кандидатов добровольно сняли свою кандидатуру: "Одна треть кандидатов являются представителями 13 политических партий, а две трети - граждане, которые сами выдвигают свои кандидатуры."

Отметим, что завтра в Азербайджане состоятся муниципальные выборы. В общей сложности 15 156 членов будут избраны по 1606 муниципалитетам. Муниципальные выборы пройдут на 5049 избирательных участках. Голосование начнется в 08:00 утра и завершится в 19:00 вечера.

Общее число избирателей, включенных в список избирателей, составило 4 972 356 человек.