https://news.day.az/politics/1188701.html Стало известно, когда ЦИК утвердит результаты муниципальных выборов в Азербайджане
Стало известно, когда ЦИК утвердит результаты муниципальных выборов в Азербайджане
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) до 12 января 2020 года утвердит результаты проведенных 23 декабря муниципальных выборов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно статьям 108.2, 239 Избирательного кодекса, ЦИК должен в течение 20 дней со дня голосования проверить и утвердить итоги выборов.
В связи с проведением 23 декабря муниципальных выборов этот срок охватывает период до 12 января 2020 года.
В то же время, согласно статье 241 Избирательного кодекса, ЦИК должен объявить итоги выборов в 25-дневный срок, начиная со дня голосования. В связи с проведением 23 декабря муниципальных выборов, этот срок охватывает период до 17 января 2020 года.
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