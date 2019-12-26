Партия "Мусават" обратилась в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в связи с тем, что им не выдают дополнительные подписные листы.

Обращение было рассмотрено на сегодняшнем заседании Комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании руководитель Аппарата партии, полномочный представитель "Мусават" на предстоящих парламентских выборах Гюльага Асланлы довел вопрос до сведения председателя ЦИК Мазахира Панахова, попросив его, чтобы в окружные избирательные комиссии (ОИК) были отправлены обращения.

Асланлы отметил, что кандидатам выдается по 10 подписных листов для сбора подписей: "Когда просишь дополнительный лист, то в ОИК говорят, что это не разрешено. Если мне не дают, то другим тем более не дадут. Прошу прокомментировать этот вопрос".

В ответ Панахов сказал, что никаких ограничений в выдаче подписных листов нет: "Если эти листы не были умышленно ликвидированы, то в выдаче дополнительных листов для широкого сбора подписей никаких препятствий нет".