Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые будут проведены в Азербайджане девятого февраля, обратился 2431 человек.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, утверждена кандидатура 2358 человек, из них 2247 забрали подписные листы, 1774 - вернули их в заполненном виде. В качестве кандидатов в депутаты официально зарегистрированы 1542 человека.