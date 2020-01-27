Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 5-м Всемирном экономическом форуме запомнилось многими моментами. Азербайджанский лидер провел множество важных встреч и сделал ряд знаковых заявлений, которые соответственно представили авторитетной аудитории форума ситуацию в Азербайджане, позицию страны по глобальным и региональным вопросам, а также суть проводимых в Азербайджане реформ.

В ходе панельного заседания на тему "Стратегический взгляд: Евразия" Президенту Азербайджана был задан ряд вопросов. В том числе, о кардинальных структурных и кадровых изменениях в исполнительной власти и правительстве страны. Отвечая на вопросы модератора, Президент Ильхам Алиев отметил, что в двадцать первом веке невозможно добиться успеха со взглядами двадцатого века. "Поэтому новые люди были приглашены не только в правительство, но и в Администрацию Президента, подвергшуюся очень большим преобразованиям. В следующем месяце у нас пройдут досрочные парламентские выборы. Их цель заключается в предоставлении людям возможности избрать кандидатов, которым они доверяют. Уверен, что после выборов парламент также станет важной частью продолжения реформ", - сказал Президент Азербайджана.

Свои мнением относительно кадровых и структурных реформ в Азербайджане поделился известный российский политический аналитик и правовед Олег Кузнецов.

Когда в стране начинаются серьезные преобразования, обычно в средствах массовой информации ведутся разговоры или об административно-бюрократической реформе "сверху", или о смене поколений элит, которая ведет к перераспределению властных полномочий между представителями политического класса страны и образуемыми ими группировками во власти. Соглашусь, что для прессы любой страны с устойчивыми или уже устоявшимися демократическими или либеральными традициями рокировки в высших эшелонах власти означают именно это. Но подобная точка зрения в корне не соответствует, в моем понимании, ситуации в нынешнем Азербайджане.

Сегодня в Азербайджане происходит не просто смена поколений элит, и не какая-то там заурядная и вполне объяснимая реформа системы управления. Перемены в вашей стране гораздо более глубокие и масштабные, чем может показаться на первый взгляд.

Я, как наблюдатель со стороны, с соответствующим профессиональным образованием историка, юриста и обществоведа, могу говорить об этом, так как понимаю всю внутреннюю логику проводимых в вашей стране преобразований. Главной их целью я вижу модернизацию общества и экономики на буржуазно-демократический манер по образцу мировых экономически развитых стран с наличием глубоких демократических традиций в организации системы власти. То, что сегодня делает Президент Ильхам Алиев, - это революция "сверху", призванная не только кардинально изменить, но и качественно улучшить социально-политический климат в стране.

Как правило, на подобные масштабные преобразования любая власть решается только в двух случаях. Первый - когда чувствует свою слабость и угрозу своему существованию. Второй - когда власть осознает свою внутреннюю стабильность и четко оценивает степень своего влияния на общество, чтобы без риска для себя целенаправленно проводить намеченные преобразования. Второй случай как раз относится к Азербайджану. Ситуация в стране стабильна настолько, что никакие изменения вертикали управления не провоцируют конфликтов ни внутри самой властной иерархии, ни между властью и обществом. Думаю, именно стабильностью ситуации в стране было мотивировано начало преобразований.

Не сомневаюсь, что реформы были продуманы так, чтобы высвобождаемую энергию общества направить в созидательное русло. Поэтому, когда я читаю заявление вашего Президента о том, что реформы проводятся в интересах людей, то верю ему.

К слову, внеочередное выборы в парламент направлены как раз на это, - показать обществу, что классическая для большинства стран мира буржуазно-демократическая модель избираемого, а не назначаемого парламента может существовать и в Азербайджане, если активность общества будет на соответствующем уровне. Сейчас ваша страна проходит своеобразный тест на готовность - нет, не власти, а именно общества - воспринять для себя новые ценности. Насколько я понимаю, Президент Ильхам Алиев готов расширять масштаб преобразований по мере готовности к этому самого общества. Власть готова устанавливать с населением своего рода обратную связь, когда общество получает ровно столько демократии и либерализма, сколько способно без проблем для себя и страны воспринять и реализовать.

Лейла Таривердиева