Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов дал поручение медиагруппе, действующей при Комиссии, контролировать информацию, распространяемую в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в соцсетях в целом нет серьезной обеспокоенности в связи с выборами: "Если в социальных сетях размещены материалы, бросающие тень на избирательный процесс, то медиагруппа должна расследовать это. На это необходимо реагировать в соответствии с требованиями действующего законодательства".

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.