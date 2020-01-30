https://news.day.az/politics/1198542.html Глава ЦИК Азербайджана поручил медиагруппе мониторить соцсети
Глава ЦИК Азербайджана поручил медиагруппе мониторить соцсети
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов дал поручение медиагруппе, действующей при Комиссии, контролировать информацию, распространяемую в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в соцсетях в целом нет серьезной обеспокоенности в связи с выборами: "Если в социальных сетях размещены материалы, бросающие тень на избирательный процесс, то медиагруппа должна расследовать это. На это необходимо реагировать в соответствии с требованиями действующего законодательства".
Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.
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