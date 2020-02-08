Все избирательные участки полностью готовы к завтрашним выборам.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он сообщил, что со дня объявления выборов ЦИК принял все необходимые меры. Все решения Комиссии выносились в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Азербайджана.

Мазахир Панахов добавил, что в целом по стране выборы пройдут на 5573 избирательных участках по 125 избирательным округам.

Напомним, что завтра в Азербайджане состоятся внеочередные парламентские выборы. В рамках парламентских выборов за депутатский мандат будут бороться 1314 зарегистрированных кандидатов. В целом на первом этапе с целью выдвижения кандидатуры в ЦИК обратился 2431 человек. На различных стадиях процесса 321 из них снял свою кандидатуру, а две кандидатуры аннулированы решением ЦИК. 21% зарегистрированных кандидатов в депутаты составляют женщины, 79% - мужчины. Кандидатура 246 человек выдвинута 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

Отметим, что аккредитацию на внеочередные парламентские выборы прошли 883 международных наблюдателя, представляющих 58 стран и 59 международных организаций. Число местных наблюдателей составляет 89 676 человек. Из них 35 152 наблюдатели - от политических партий.