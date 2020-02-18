Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству новых мостов над реками Дейирманчай и Гарачай на территории Гядабейского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях завершения строительства новых мостов над реками Дейирманчай и Гарачай на территории Гядабейского района из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 2,7 миллиона (два миллиона семьсот тысяч) манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.