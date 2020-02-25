Армения из-за распространения нового типа коронавируса и увеличения случаев смерти на две недели закрыла сухопутную границу с Ираном, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

24 февраля премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил, что грузоперевозки с ИРИ будут осуществляться без ограничений с применением режима особого контроля в отношении водителей, а также будет действовать специальный порядок перевозки грузов.

Однако, если ситуация ухудшится и дело дойдет до прекращения грузоперевозок, с чем столкнутся армянские потребители?

Инспекционный орган продовольственной безопасности по запросу Panorama.am представил список импортируемой из Ирана продукции.

Только за этот год, с 1 января по 23 февраля из Ирана в Армению было импортировано 527 тонн йодированной пищевой соли, 913.5 тонн моркови, 69.5 тонн соды, 973 тонны огурцов, 253.8 тонн яблок, 202 тонны перца, 626.5 тонн капусты. Из соседней страны в большом количестве импортируются также киви, томаты, цветная капуста, брокколи, кабачок, укроп, мята, петрушка и другие виды зелени, а также мандарины, апельсины, миндаль, гранаты, лимоны, изюм, фисташки и пр.