Как Турция выстояла и обрела суверенитет

23 апреля 1920 года Мустафой Кемалем Ататюрком было создано первое заседание парламента Турецкой Республики.

Открывая заседание, старейший его участник Шериф Бей заявил: "Я объявляю на весь мир, что наш народ во внутренней и внешней независимости контроль своей судьбы взял на себя. Я открываю Великое Национальное Собрание". С тех пор турецкий парламент получил свое сегодняшнее название.

Это очень большой праздник для турецкого народа. Великое Национальное Собрание сыграло главную роль во время освободительной войны, парламент руководил освобождением Турции, сказал в беседе с Day.Az известный турецкий историк и публицист Мехмет Перинчек.

По словам турецкого историка, Турция, которую считали развалившейся и гибнущей, смогла выстоять, возродилась из пепла в самый трудный период своей истории. 100-летие парламента показывает крепкие корни турецкой демократии и государственности. Когда речь идет о национальном суверенитете, турецкий народ всегда говорит свое слово, подчеркнул Перинчек.

"Этот праздник так важен не только из-за векового юбилея ВНСТ, но и потому, что позволяет еще раз актуализировать вопрос национального суверенитета. Вопрос национального суверенитета стал сегодня еще более актуален. Можно видеть, какую роль суверенитет, крепкие границы и национальное производство играют, например, в борьбе с пандемией коронавируса. Этот праздник имеет для нас очень большое значение. Наша эпоха - это эпоха национальных государств и национального суверенитета. Считаю, что 100-летие создания турецкого парламента - это великий праздник для нашего народа, который еще раз продемонстрировал, как ему дорога его независимость", - отметил Мехмет Перинчек.

Комментируя Day.Az знаменательную дату, известный российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов подчеркнул, что в условиях поражения Османской империи в Первой мировой войне и иностранной военной оккупации значительной части ее территории, созыв Великого Национального Собрания Турции Мустафой Кемалем, который на то время еще не был Ататюрком, стало актом начала возрождения турецкого народа и формирования первых традиций национальной идеологии и ментальности Турецкой Республики.

По словам историка, это был первый шаг на долгом пути восстановления турецкой национальной идентичности и создания турецкой национальной государственности, которая формировалась в тяжелейших условиях войны за независимость против чуть ли не десятка иностранных государств, окруживших нынешнюю Турцию смертельным кольцом фронтов и войск.

"В тех крайне сложных и тяжелых исторических условиях Великое Национальное Собрание Турции стало нравственным и интеллектуальным центром, вокруг которого в условиях войны происходило формирование турецкой нации и государства. Вот почему отношение в Турции к своему парламенту столь трепетно уважительное, он - символ страны и ее воли к независимости", - сказал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева