Власти Армении пресмыкаются перед Соросом

Принцип двойных стандартов пока что остается одним из широко применяемых международными организациями инструментов. Азербайджан уже не раз указывал на недопустимость подобного явления и необходимость единого подхода к аналогичным ситуациям в разных странах исключительно с точки зрения международного права.

На днях Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы азербайджанских тележурналистов, вновь затронул эту проблему, указав на игнорирование европейскими структурами вопиющих фактов нарушений прав человека и фальсификации выборов в Армении.

В Армении, подчеркнул глава государства, грубо нарушаются права человека, арестовываются журналисты. Но международные организации на это никак не реагируют, в связи с чем не остается сомнений, что большинство решений, принятых всеми этими структурами, является политическим заказом.

Комментируя по просьбе Day.Az нездоровый подход международных структур к странам нашего региона, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова отметила, что дело тут в заокеанских покровителях Еревана. Речь о фонде Сороса.

Европейские институты по правам человека тоже не независимы, считает российский эксперт. По словам Гревцовой, многие европейские структуры получают финансирование от США, и им не выгодно идти против своих благодетелей.

"Нынешние власти Армении не проводят независимой политики, а, как бы грубо это не звучало, пресмыкаются перед Штатами. Поэтому европейские институты по правам человека не будут критиковать Ереван. Властям Армении совершенно наплевать на благополучие своего народа, на права человека и справедливость. Им важно, чтобы спонсоры продолжали оплачивать их пребывание у власти. В Армении идет борьба кланов за политический ресурс, а бедный армянский народ выживает как может.

В свою очередь Азербайджан проводит независимую политику, и власти этой страны думают прежде всего о благополучии своего народа. Азербайджан не нуждается ни в каких указаниях из вне. Президент Ильхам Алиев сам понимает, как действовать и куда двигаться. Само собой, такая самостоятельность не нравится Западу, потому Баку часто подвергается незаслуженной критике и к вопросам, связанным с Азербайджаном, западные структуры подходят с позиции двойных стандартов", - сказала Дарья Гревцова.

Лейла Таривердиева