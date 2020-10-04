Минобороны Азербайджана о сегодняшних боях и освобожденных территориях

Сегодня по всему фронту продолжались ожесточенные бои. Наши населенные пункты на различных направлениях фронта подвергались интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу противника.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.

В результате решительных действий подразделений Азербайджанской Армии огневые позиции вооруженных сил Армении, которые вели огонь по нашим населенным пунктам, были подавлены в нескольких направлениях, противнику нанесен сокрушительный удар.

В ходе тяжелых боев в течении дня, благодаря храбрости наших войск, были освобождены от оккупации населенные пункты Суговушан и Талыш Тертерского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района.

В ходе боев в Мадагиз-Агдеринском направлении было уничтожено 4 танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении и 3 танка захвачены в качестве трофеев.

В результате артиллерийских ударов наших войск по 5-му горнострелковому полку вооруженных сил Армении, дислоцированному в Агдеринском направлении, были уничтожены 4 единицы автомобильной техники полка, среди военнослужащих имеются многочисленные потери убитыми и ранеными. Личный состав нескольких подразделений 5-го горнострелкового полка, оставив боевые позиции, бежал.