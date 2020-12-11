Италия - пример для западных стран, которые выбрали Армению и проиграли

Завершившаяся победой Азербайджана вторая карабахская война позволила развенчать многие мифы и создала в регионе совершенно новую ситуацию. Наша страна утвердила свое лидерство, доказала свои возможности, а также смогла уяснить, кто на самом деле является ее другом и партнером, а кто таковым только претворялся.

На днях Азербайджан посетила делегация во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии Этторе Розато. Гости побывали в Агдаме и Гяндже, увидели воочию результаты армянской агрессии и факты беспримерного вандализма оккупантов.

Принимая делегацию, Президент Ильхам Алиев рассказал гостям о планах по восстановлению разрушенных в период оккупации азербайджанских городов и сел. Предусмотрена широкомасштабная созидательная работа, в которой найдется место и зарубежным партнерам Азербайджана. Итальянские компании уже приглашены участвовать в восстановлении освобожденных районов, ей направлены соответствующие приглашения и в ближайшее время состоятся первые контакты в этом направлении.

Глава государства подчеркнул, что в этой работе будут участвовать компании дружественных стран. А настоящая дружба проявляется именно в трудные моменты. "И нам эта война одновременно показала, кто, какие страны являются настоящими друзьями Азербайджана. Мы - народ, который ценит дружбу", - сказал азербайджанский лидер.

Действительно, Италия может с полным правом считаться близким другом и партнером Азербайджана. Италия является главным торговым партнером нашей страны на пространстве Евросоюза. Взаимный торговый оборот наших стран достиг 6 миллиардов долларов. Несмотря на то, что этот показатель в основном формируется за счет энергетического сектора, тем не менее, итальянский бизнес уже начинает внедряться и в сферу ненефтяной индустрии. Однако связи двух стран в сфере энергетики будут развиваться параллельно, особенно учитывая скорую сдачу в эксплуатацию трубопровода ТАР, являющегося составной частью Южного газового коридора. В данном проекте Италия играет одну из важных ролей.

У Азербайджана и Италии большой опыт сотрудничества и в крупных проектах, и в бизнесе, и в гуманитарной сфере. Кстати, в ходе визита делегации была достигнута договоренность об открытии в Баку Азербайджано-итальянского университета. И, конечно же, необходимо обязательно подчеркнуть, что Италия всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана в карабахском конфликте. Не удивительно, что эту страну Баку видит одной из участниц грандиозной работы по восстановлению деоккупированных азербайджанских территорий.

"Азербайджан уже достаточно устойчиво позиционируется как значимый региональный игрок. И, на мой взгляд, урегулирование карабахского конфликта открыло большие возможности для развития регионального и международного сотрудничества", - сказал в беседе с Day.Az доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов.

Это и открытие коммуникаций и транспортно-логистические возможности, это и формирование крупных проектов, связанных с реальным сектором экономики. Азербайджан еще более укрепляет свою роль в качестве связующего звена в торговых, транспортных, производственных проектах таких крупных региональных игроков, как Россия, Иран, Турция. Фактически, участие Азербайджана в крупнейших региональных проектах и инициирование нашей страной этих проектов позволяет говорить о том, что Азербайджан становится ключевым региональным внешнеэкономическим партнером.

И, безусловно, те страны, которые вовремя осознают эту реальность, потенциал Азербайджана, получат серьезные конкурентные преимущества с точки зрения их представленности на Южном Кавказе. Не случайно, что в последние недели мы видим серьезное позиционирование в регионе отдельных стран. Также мы видим, что те страны, которые не занимали конструктивную позицию по отношению к нашей стране, к тем процессам, которые происходили в Азербайджане, эти страны оказываются в очевидном проигрыше с точки зрения их представленности в Кавказском регионе и возможностей сотрудничества в перспективных проектах.

Думаю, этот тренд будет устойчивым, и в ближайшие годы стоит ожидать серьезного инвестиционного скачка, который может превратить регион Южного Кавказа в один из центров развития. Сотрудничество в этом плане крупных региональных держав, которое будет идти в значительной степени посредством Азербайджана, может позволить добиться существенных, именно в технологическом плане, инвестиционных решений.

Так что и для европейских партнеров, и для партнеров в других регионах, сотрудничество на Южном Кавказе будет перспективным. Разумеется, учитывая национальные интересы Азербайджана. Потому что наша страна как лидер Кавказского региона является ключевой страной в плане налаживания диалога между крупнейшими региональными державами.

Что касается Италии, то она с самого начала реализации нефтегазовой стратегии Азербайджана является одним из ключевых наших партнеров. Мы должны отметить тот факт, что Италия по целому ряду вопросов как политической, так и экономической повестки занимала и занимает конструктивную позицию. Итальянский бизнес всегда достаточно охотно работал в Азербайджане. Для азербайджанского бизнеса в целом Италия является весьма комфортной страной. Нам, в первую очередь, сегодня должны быть интересны итальянские технологии. Мы должны сделать ставку на импорт технологий, в том числе итальянских.

Италия имеет передовые технологии в сфере производства бытовой техники, эффективные производственные мощности в автомобилестроении. В свете тех интеграционных процессов, которые имеются в нашем регионе, эта сфера может занять серьезную позицию. Напомню, что в середине прошлого века именно итальянские технологии, внедренные в автомобильную промышленность СССР, сыграли ключевую роль в становлении советского автомобилестроения. Тогда как раз речь шла об импорте технологий, и мы видели позитивный результат.

Считаю, что Италия может стать для Азербайджана очень важным экономическим партнером. У наших стран большой позитивный опыт такого сотрудничества. С точки зрения привлечения в страну иностранных инвестиций, на мой взгляд, особое значение на нынешнем этапе приобретает инвестирование в высокотехнологичные сферы экономики. Не случайно глава государства в течение последних месяцев проводил интенсивные переговоры с руководителями крупнейших компаний, занятых в сфере высоких технологий. Все это будет способствовать превращению Азербайджана в комфортную площадку для производства высокотехнологичной продукции. Как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Экономическая интеграция будет расширять экспортные возможности Азербайджана.

Лейла Таривердиева