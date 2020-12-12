Армянские деньги Затулину важнее интересов Родины

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Республики Армения Константин Затулин продолжает отрабатывать депутатский мандат, полученный им стараниями и вливаниями армянской диаспоры России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, депутат увлекся настолько "армянским кейсом", что полностью утратил свою связь с Россией и российскими избирателями. Разве что армянская диаспора Сочи и Москвы может быть довольна своим избранником в лице Затулина.

На этот раз вице-спикер ГД РФ Затулин заговорил о каких-то "зубах дракона", которые якобы посеял Азербайджан. При этом речь идет об освобождении Карабаха от затяжного конфликта и завершении многолетней войны, уносившей тысячи жизней по обе стороны. Но депутат Затулин отчаяннно выступает против завершения этого конфликта, его больше устраивал статус-кво, позволявший ему зарабатывать на ресурсах войны и вражды.

В этом смысле переживания Затулина очень напоминают претензии представителей от США и Франции в Минской группе ОБСЕ, которых Путин, Эрдоган и Алиев выкинули из регионального процесса. То есть, Минская группа ОБСЕ уже не нужна, конфликт практически снят, но посредники не сдаются. Им же надо делать вид, что они что-то значат и что-то регулируют, получая за это хорошие деньги и звучный статус. И когда Затулин бормочет про "зубы дракона", то он, как человек в принципе неглупый, должен понимать, что Алиева поддержал Путин, чтобы избавить регион от армянского сепаратизма и убрать механизм манипулирования региональной политикой со стороны внешних игроков.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявляет, что "Азербайджан насторожил Россию, породил волну ненависти к себе со стороны Армении и сочувствующих ей государств. Недаром принимаются заявления во Франции, Нидерландах".

Хотелось бы ответить Затулину, что если бы Азербайджан "насторожил Россию", то характер событий в регионе уже приобрел бы другое направление. Что касается "волны ненависти со стороны Армении": а что, до этого была "волна любви" со стороны армян? Это из большой любви к азербайджанцам армяне 30 лет сидели на азербайджанских землях, переименовывали их города, навешивали свои камни и таблички, выкачивали ресурсы и прочее? Или Затулину хотелось бы, чтобы так продолжалось и далее, и у границ России всегда оставался тлеющий конфликт, позволяющий конкурентам Россиии, включая те же США и Францию, маленькую подпевалу - Нидерланды, диктовать здесь свои условия?

Депутат считает, что отныне России надо активизировать политику на Кавказе. Здесь Затулин не ошибся, только он проморгал момент. Россия уже активизировала свою политику на Кавказе, но не так, как хотелось бы Затулину, Пашиняну, Соросу, Байдену, Макрону,, Кардашьян, Симоньян и прочим.

Затулин "патриотично" заявляет, что "нет альтернативы миротворческой операции России и надо стратегически рассматривать Азербайджан как проблемную страну". Но если бы Азербайджан был "проблемной страной", то российских миротворцев в этом регионе бы не оказалось. Это "непроблематичная Армения" пыталась привести в регион смешанный международный контингент. Вот если бы это произошло, то России вряд ли удалось бы усилить свои позиции на Кавказе.

Парламентарий подверг критике и призыв Эрдогана к Армении "взяться за ум".

"Это очередное бахвальство со стороны турецкого лидера. Он нарочно задирает Армению и тешит свое эго. Алиев занимается тем же самым. Они демонстрируют пренебрежение чувствами другого народа, который оказался на их пути", - говорит армянский депутат Затулин.

Когда Эрдоган и Алиев направили месседж Армении "взяться за ум", этот месседж был адресован не только Армении, но и ее внешним покровителям, которые пытаются провалить Московское соглашение, в результате которого в регион прибыли российские миротворцы. Это очень не нравится Западу. Вот они и используют мутил вроде Затулина и мировой армянской диаспоры для слома достигнутых договоренностей.

Затулин призывает Москву "плюнуть и растереть" свои интересы, и бросить все силы на исполнение авантюрных проектов не только Еревана, но и всей армянской диаспоры.

"Сегодня речь идет не только об Армении и Нагорном Карабахе. Москве следует вспомнить об обязательствах не перед Арменией, а перед всем армянским народом", - считает Затулин.

То есть, этот псевдо российский депутат приказывает Путину отказаться от Московского соглашения, начать войну со всем миром, в нарушение международного права, и возвести мелкого проходимца Араика Арутюняна в "президенты" самопровозглашенного образования на территории другого государства? А в чем тут интерес России? Да, хорошие в России армянские депутаты...

Затулин подменяет понятия: это у него обязательства перед армянской диаспорой, которая его спонсирует. У России и российского народа никаких обязательств перед армянской диаспорой нет. Они и без того получили в России столько, сколько ни один этнос не получал нигде и никогда. В следующий раз Затулин прикажет Путину выполнить "обязательства" перед армянством и подарить им автономию в Краснодаре со столицей в Сочи, откуда, собственно, Затулина армяне и избрали "нашим" депутатом.