Чавушоглу назвал условие Турции для открытия границ с Арменией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал условие своей страны для открытия границ с Арменией.

Как сообщает Day.Az, глава МИД Турции заявил в интервью 24 TV, что это будет зависеть от правильного и эффективного хода процесса в Нагорном Карабахе.

М.Чавушоглу отметил, что открытие границ и восстановление торговых связей с Турцией принесет наибольшую пользу Армении и армянскому народу и сказал, что Армения находилась в самоизоляции долгие годы: "У Армении не было больших проблем с Ираном, а о том, насколько здоровыми являются их связи с Грузией я говорить не хочу. Но закрытие границ с Турцией и Азербайджаном нанесло ущерб экономике Армении. Из-за оккупации земель другой страны армянский народ действительно испытал экономические трудности".