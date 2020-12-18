Слова Ильхама Алиева били точно в цель, как азербайджанские беспилотники по армянским танкам

18 декабря президент России Владимир Путин принял участие в саммите СНГ. Он проходил в режиме видеоконференции, что не помешало не приехать на нее премьеру Армении, а президенту Азербайджана - произнести почти часовую речь победителя.

О том, как лидеры стран СНГ заслушались злостного нарушителя регламента Ильхама Алиева,- специальный корреспондент "Коммерсантъ" Андрей Колесников.

В саммите, председателем которого был президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, приняли участие все главы государств СНГ, кроме премьер-министра Армении. В эфире был даже президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, почти не балующий себя и особенно коллег своим участием в таких мероприятиях.

У Никола Пашиняна были две уважительные причины не почтить своим вниманием саммит. Во-первых, у него умер отец, и он имел полное право пренебречь встречей глав государств. Даже и по-другому, наверное, не смог бы поступить.

Но была и другая причина: в саммите, наоборот, принял активное участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Победитель с удовольствием, видимо, поучаствовал бы в одном эфире с побежденным.

Так что у Никола Пашиняна ни по одной из двух причин не было выбора.

А Ильхам Алиев сделал в этой ситуации все, что мог. То есть он, когда до него дошла очередь выступать (а она дошла сразу, так как "Азербайджан" начинается на "а"), говорил около часа. И речь эта была целиком посвящена борьбе и сокрушительной победе азербайджанского народа над врагом.

Более того, президент Азербайджана вряд ли представилась бы в ближайшее, да и отдаленное время такая уникальная возможность произнести полную торжества речь при таком стечении лидеров других стран. И он использовал ее на двести процентов.

Ильхам Алиев начал издалека. Все считали своим долгом отдать должное, хотя бы в паре абзацев, борьбе с коронавирусом. Сделал это и он.

Идея, похоже, состояла в том, что Азербайджан победит коронавирус так же неотвратимо, как Армению.

- Результаты войны известны,- сказал он.- Азербайджан одержал победу над страной-оккупантом. В результате войны, по нашим данным, более 80% потенциала вооруженных сил Армении было уничтожено. Для Азербайджана эта война - Отечественная, освободительная. Для Армении эта война - захватническая, оккупационная.

Никто не мог помешать президенту Азербайджана произносить все эти слова. Никол Пашинян, смею предположить, все равно бы не принял участие в одном саммите с коллегой, а если бы принял, вряд ли речь Ильхама Алиева была бы иной. Напротив, в ней, возможно, прибавилось бы задора.

- В начале 90-х годов, воспользовавшись хаосом, неразберихой, безвластием в Азербайджане,- говорил Ильхам Алиев,- Армения совершила акт агрессии, в результате которого около 20% международно признанных территорий Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь других районов Азербайджана, были оккупированы, была проведена этническая чистка среди азербайджанского населения... Мы доблестью нашего оружия и доблестью наших сынов положили конец оккупации!

Коллеги по СНГ слушали Ильхама Алиева, казалось, с напряжением, не очень понимая, какую роль они здесь сейчас играют. Возможно, они предполагали, что придают некий особенный вес происходящему, и были правы.

- С учетом тех инженерных работ, которые были проведены армянской стороной на оккупированных территориях, Армения не собиралась отдавать ни сантиметра. Все 28 лет Армения вводила в заблуждение мировое сообщество!.. Переговорный процесс прекратился, мои встречи с миссией ОБСЕ по существу демонстрировали, что и у посредников нет новых идей, как двигать процесс вперед. Армянское руководство занималось незаконным заселением оккупированных территорий, что является военным преступлением в соответствии с Женевскими конвенциями.

Но каплей, переполнившей чашу многолетнего терпения Ильхама Алиева, стало не это.

- Что касается премьер-министра Армении, то, будучи на оккупированных территориях в 2019 году, он публично заявил, что Карабах - это Армения, и точка!

Вот оно. Надо понимать, что это стерпеть уже было нельзя. Лидер-армянин сказал это считай что в глаза лидеру-азербайджанцу. И тот разве мог смолчать?

- Я в ответ заявил, что Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак! - констатировал гордый азербайджанец.

И видимо, начал готовиться к уже неизбежной для него войне. Нанесенное оскорбление было, уверен, непереносимым.

А гордый армянин еще некоторое время легкомысленно продолжал культивировать в себе психологию победителя.

- И кто в результате оказался прав, история рассудила,- пожал плечами Ильхам Алиев.- Сам по себе такой демонстрационный вызов (то есть он его правильно понял с самого начала.- А. К.) Азербайджану демонстрирует, что Армения подорвала переговорный процесс.

Ильхам Алиев давал понять: не он виноват в том, что снова начал войну.

К тому же "парламент" Нагорного Карабаха перенесли в древнеазербайджанский город Шуша, добавил Ильхам Алиев, что "иначе как оскорблением чувств азербайджанцев воспринять нельзя". Инаугурация "главы" Нагорного Карабаха тоже состоялась в Шуше.

- Среди заявления армянского политического руководства было такое, что... Нас пытались пугать, что если Азербайджан будет и дальше упорствовать в своей позиции по урегулированию, то очень скоро армянские танки будут находиться в Баку,- даже еле заметно улыбнулся президент Азербайджана.- В результате так оно и получилось, только армянские танки оказались на наших улицах на военном параде, посвященном победе Азербайджана в войне в качестве военных трофеев 10 декабря.

Ильхам Алиев говорил легко и уверенно, ни одного лишнего слова, формулировки были точными и, без сомнения, били точно в цель, как азербайджанские беспилотники по армянским танкам. Перед нами был лидер азербайджанского народа, какого, может, даже не знала история этого народа. По крайней мере народ сейчас в этом уверен.

Экскурс продолжался не менее получаса.

- Напомню, многие, может, забыли, что три азербайджанских военнослужащих на уазике, по версии армянской стороны, напали на армянские посты (и с этого вроде началось нападение армянских войск на азербайджанские позиции - в ответ на историю с уазиком.- А. К.). Так войны не начинают! На уазике! - рассказывал Ильхам Алиев коллегам.

Его никто, конечно, не прерывал. Всем, по-моему, было даже очень интересно. Возможно, каждый из них представлял себя на месте то Никола Пашиняна, то Ильхама Алиева - в зависимости от амбиций.

К тому же речь здесь шла о реальном действии, даже о драме, в том числе и военной. А что-то реальное на саммитах СНГ - редкость, без сомнения, чрезвычайная.

Правда, минус, некоторое неудобство, особенно для Александра Лукашкенко, состоял в том, что большинство из сидящих сейчас перед компьютерами участвовали в виртуальном саммите Евразийского экономического союза неделю назад, сидели в этих же креслах, и как раз Александр Лукашенко всячески поддерживал Никола Пашиняна в его борьбе и желал ему в ней успехов (см. "Ъ" от 12 декабря).

- И эти люди (на уазике.- А. К.) стали, к сожалению, жертвами армянской агрессии,- подчеркнул тем временем Ильхам Алиев.

То есть уазик все же был.

Конечно, Никол Пашинян, если бы был тут, а не слушал все это со стороны (а он, я уверен, слушал очень внимательно), рассказал бы свою версию, и она была бы не менее убедительной (тем более что представить не менее убедительную версию на фоне этой, казалось, не составляло никакого труда). Но не было тут, в эфире, Никола Пашиняна. Солировал здесь другой человек.

В общем, началось. "Сознательные действия на уничтожение мирного населения", "ракетные удары по азербайджанским городам"...

- В результате наших действий через 44 дня противник капитулировал, за это время нами были освобождены не менее 300 населенных пунктов, города Джебраил, Физули...- добросовестно перечислял президент Азербайджана.- Поселки городского типа... А 8 ноября древний азербайджанский город, который по праву считается жемчужиной Кавказа и душой азербайджанского народа,- город Шуша - был освобожден от армянской оккупации! Тем самым по существу был положен конец военным действиям. Их продолжение могло привести к огромным человеческим жертвам...

Ильхам Алиев имел в виду, видимо, взятие Ханкенди. То есть он давал понять, что его следует считать во всех отношениях гуманистом. К тому же он рассказал своему народу, почему он не пошел, как почти все хотели, до конца.

- 9 ноября при активном участии Владимира Владимировича Путина был согласован текст трехстороннего заявления, который был подписан в ночь с 9 на 10 ноября,- продолжал Ильхам Алиев.

Он несколько раз подряд поблагодарил российского президента, с помощью которого была зафиксирована эта великая победа. Было за что.

Армянский премьер, в свою очередь, мог поблагодарить его за то, что азербайджанские войска остановились.

- Города Агдам нет. В городе Агдам осталась одна полуразрушенная мечеть, и, когда мы начали интересоваться, почему же ее не разрушили, как все остальные мечети, было сказано, что она являлась таким своеобразным ориентиром армянской артиллерии, куда бить; привязкой к местности,- рассказал Ильхам Алиев.

Неожиданностью стало то, что Ильхам Алиев вдруг бросился защищать Никола Пашиняна от гнева армянского народа:

- Сейчас в Армении очень напряженная ситуация... Я не буду ничего комментировать... Потому что премьер-министр Армении не участвует в нашем заседании... Единственное: та армия, которая была разгромлена,- это не армия Пашиняна. Это армия, которую создавали Кочарян и Саркисян на протяжении 20 лет! И наши города уничтожала не армия Пашиняна. Он не давал таких указаний. Там нечего было разрушать... Эти люди 20 лет участвовали в наших заседаниях... Со мной вели переговоры в течение многих лет... Пашинян сам не успел ничего создать. Мы разгромили их армию!

Трудно сказать, чего добивался президент Азербайджана. Но если бы он захотел, чтобы армяне окончательно возненавидели своего премьера, то именно эти слова он и должен был бы говорить. Враг не топтал побежденного, а выгораживал его. Все ясно с этим побежденным... Именно такой лидер Армении и нужен победителю. Да, Никола Пашиняна могут проклянуть с новой силой.

Но, скорее всего, Ильхам Алиев просто не хочет, чтобы трехсторонние соглашения были бы впопыхах растоптаны новым премьером.

- Мы возродим Карабах и сделаем его одним из самых развитых регионов мира! - завершил Ильхам Алиев.

Его бенефис завершился.

Странно, что не было аплодисментов.

Все остальное из случившегося на этом саммите не имело совершенно никакого значения.

- Надеюсь, наша следующая встреча пройдет в очном формате в городе Минск,- сказал президент Узбекистана.

- Если скажете, можно и в Беловежской пуще! - обрадовался Александр Лукашенко.

А вот на это хотелось бы посмотреть.