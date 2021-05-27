Президент Болгарии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Болгария Румен Радев направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Прошу принять мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника - 28 Мая - Дня Республики, пожелания мира и спокойствия Вашему народу.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы отметить, что Республика Болгария высоко ценит стратегическое сотрудничество и существующие превосходные двусторонние связи между нашими народами и странами, желает дальнейшего развития этих отношений.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности.

Уважаемый господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".