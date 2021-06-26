https://news.day.az/politics/1356237.html Летчики ВВС Азербайджана на учениях в Турции отработали действия по уничтожению воздушной цели условного противника - ФОТО
Летчики ВВС Азербайджана на учениях в Турции отработали действия по уничтожению воздушной цели условного противника - ФОТО
В городе Конья Турецкой Республики продолжаются международные тактически-летные учения "Анатолийский орел-2021" с участием команд, представляющих различные страны.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, летный состав Военно-Воздушных сил Азербайджана, принимавший участие в международных тактически-летных учениях, выполнил операцию по воздушному бою с целью обнаружения, тактического предупреждения, контроля и уничтожения воздушных целей условного противника.
Наши военные летчики успешно выполнили поставленную задачу и уничтожили воздушную цель условного противника.
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