Пожары в Турции - это война, такая же, какую пережил Азербайджан осенью 2020 года

В Турции продолжают бушевать лесные пожары. И хотя сообщается о взятии под контроль 125 очагов возгорания, до полного решения проблемы еще далеко. В семи точках провинций Анталья, Мугла и Ыспарта пожары продолжаются, в их тушении задействованы 16 самолетов, 51 вертолет, 850 пожарных машин и около 5 тысяч пожарных.

Среди тех, кто пришел на помощь Турции - братский Азербайджан. По поручению Президента Азербайджана первая группа, состоящая из 100 пожарных МЧС, отправилась в Турцию 30 июля. На следующий день в братскую страну был отправлен очередной пожарно-спасательный отряд МЧС, в который вошли 220 пожарных и спасателей, 53 единицы пожарно-спасательной и специальной техники, 1 вертолет, 1 карета скорой помощи. Накануне в зону бедствия отбыла делегация ответственных сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана. Личный состав первой группы азербайджанских пожарных уже приступил к выполнению обязанностей в 11 километрах от Мармариса (провинция Мугла).

Напомним, лесной пожар на юге Турции недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья начался 28 июля. На следующий день огонь охватил ряд других провинций, в том числе курортные Айдын и Муглу. По данным управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате природного бедствия погибли шестеро, свыше 400 человек пострадали. Связанная с РПК террористическая организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за организацию поджогов.

Происходящее сегодня в Турции это война, такая же по накалу и по жестокости врага, какую пережил Азербайджан осенью 2020 года, сказал в комментарии Day.Az известный турецкий политолог, историк и публицист Мехмет Перинчек.

Азербайджан, по его словам, воевал за освобождение своих территорий. Борьба с пожарами в Турции это тоже в своем роде отечественная война. И Азербайджан в этой войне находится рядом с турецким народом, так же, как Турция была рядом с народом Азербайджана в 44-дневную войну за Карабах.

"Нынешняя ситуация позволила еще раз убедиться в братстве наших народов. Азербайджанский народ показал свою солидарность, отправив специалистов, пожарных, оборудование, технику. Сегодня наши азербайджанские братья борются с огнем рядом с турецкими пожарными. Мы будем всегда во всех трудных ситуациях рядом друг с другом, будем солидарны. Потому что мы одна нация - два государства", - подчеркнул Перинчек.

По словам турецкого эксперта, он не случайно назвал происходящее войной. Случившееся, считает он, не является стихийным бедствием, это катастрофа, связанная с геополитическими процессами и борьбой турецкой армии против террористов и сепаратистов. Турецкая армия провела успешные операции против РПК, та потерпела крах и находится сегодня в отчаянной ситуации. А так как террористическая организация оказалась неспособна открыто воевать против турецкой армии, несмотря даже на поддержку США, она из трусости реализуют коварный план - ее члены сжигают леса, уничтожают природные ресурсы Турции. При этом огромный урон наносится турецком туристическому бизнесу, сказал Мехмет Перинчек.

"Пожары, вспыхнувшие одновременно в 50 местах, не могут быть случайностью. Организация "Дети огня", связанная с РПК, взяла на себя это преступление, а в социальных сетях сторонники террористов ликуют, радуются катастрофе. В свое время руководитель террористов РПК Мурат Караилан говорил, что оружием их являются спички и зажигалка. Он призывал своих боевиков сжигать леса Турции. И это не первый случай. Раньше тоже террористы поджигали леса и для своей пропаганды афишировали эти преступления, признаваясь в содеянном.

Террористы совершили преступление и против человека, и против природы. Западная пропаганда любит рассказывать, как РПК вместе с американцами в Сирии якобы воюет против "ИГ", изображает их чуть ли не спасителями человечества. Но сегодня всем еще раз открылось ее истинное - террористическое лицо. Борьба с терроризмом необходима не только для сохранения территориальной целостности Турции, но и для защиты природной среды. На мой взгляд, чтобы принимать решительные меры, обязательно необходимо запретить легальное крыло РПК - так называемую Демократическую партию народов. Без этого борьба с террором не будет успешной", - сказал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева