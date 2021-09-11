Турция оказывает Азербайджану самую большую поддержку в возрождении Агдама – замминистра
Турция в настоящее время оказывает Азербайджану самую большую поддержку в процессе возрождения освобожденных от оккупации территорий.
Об этом сказал Карабахскому бюро Trend замминистра торговли Турции Мустафа Тузчу, находящийся в Агдаме в составе делегации стран-участниц Тюркского совета, передает Day.Az.
Он отметил, что испытывает гордость от того, что находится в освобожденном от армянской оккупации Агдаме.
По его словам, вклад турецких компаний в возрождение этого города будет связан не только с торговой деятельностью.
"Поддержка Турецкого государства и народа будет заключаться в том, чтобы вернуть этим местам прежний облик", - подчеркнул Тузчу.
Отметим, что делегация стран-участниц Тюркского совета находится в Агдаме.
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