Турция оказывает Азербайджану самую большую поддержку в возрождении Агдама

Турция в настоящее время оказывает Азербайджану самую большую поддержку в процессе возрождения освобожденных от оккупации территорий.

Об этом сказал Карабахскому бюро Trend замминистра торговли Турции Мустафа Тузчу, находящийся в Агдаме в составе делегации стран-участниц Тюркского совета, передает Day.Az.

Он отметил, что испытывает гордость от того, что находится в освобожденном от армянской оккупации Агдаме.

По его словам, вклад турецких компаний в возрождение этого города будет связан не только с торговой деятельностью.

"Поддержка Турецкого государства и народа будет заключаться в том, чтобы вернуть этим местам прежний облик", - подчеркнул Тузчу.

Отметим, что делегация стран-участниц Тюркского совета находится в Агдаме.