Сотрудничество между Россией и Азербайджаном имеет важное стратегическое значение в прикаспийском регионе

Между прикаспийскими странами существует высокий уровень сотрудничества, доверия, взаимодействия, и это - главный гарант безопасности и стабильности. Сегодня безопасность и стабильность определяются Конвенцией о правовом статусе Каспия, которая была подписана на V Саммите глав государств прикаспийских стран. Естественно, это открывает широкие перспективы для тесного взаимодействия прикаспийских стран, решения вопросов экономического, транспортного характера, вопросов, которые будут способствовать улучшению уровня жизни наших народов.

Как передает Day.Az, исполнительный директор политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ рассказала о сотрудничестве между Россией и Азербайджаном в различных областях, Международном каспийском медиафоруме, который недавно прошел в Астрахани и перспективах дальнейшего взаимодействия.

-Анжелика Сергеевна, как вы оцениваете уровень сотрудничества между Азербайджаном и Россией?

- Сотрудничество между Россией и Азербайджаном имеет важное стратегическое значение как для социально-экономического развития прикаспийского регионов, так и обеспечения региональной безопасности. Большую роль в этих процессах играет личный фактор. В частности, можно констатировать, что несмотря на серьезные вызовы, нашим странам всегда удается купировать и оперативно решать сложные вопросы во многом благодаря тесным и добрым взаимоотношениям между руководителями наших стран.

- С подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря сотрудничество в регионе вышло на новый уровень, продвигается диалог в разных форматах. Какие темы обсуждаются на встречах представителей пяти государств?

- Важную роль в выстраивании конструктивной системы международных отношений играет дружба между нашими народами. Именно поэтому одним из важных направлений внешней политики России в каспийском регионе является укрепление гуманитарных связей со своими соседями. В первую очередь по линии научного, экспертного взаимодействия. Политологический центр "Север-Юг" прилагает все усилия для поддержания и развития этого диалога на регулярной основе.

Как вы знаете, в этом году запланировано проведение Второго Каспийского экономического форума. Он пройдет осенью в Москве. Это крупное мероприятие стимулировало нас к проведению ряда экспертных встреч, которые состоялись в течение прошедшего лета и были организованы совместно с нашими партнерами в Азербайджане. Всего мы провели 5 международных диалоговых площадок, в них приняли участие известные политики, общественные деятели из прикаспийских стран. Тематика встреч была посвящена вопросам промышленности, туризма, экологии, обсуждались экономические проекты.

На днях в Астрахани завершились два масштабных международных проекта. Это Каспийская школа волонтерства и Шестой Каспийский медиафорум. Организаторами этих мероприятий выступили правительство Астраханской области, Центр политических исследований "Каспий-Евразия" и Центр "Север-Юг" при поддержки Фонда президентских грандов РФ и МФГС.

В последнее время к сотрудничеству на Каспии проявляют интерес не только региональные игроки. Участие Узбекистана на последнем каспийском форуме подтверждает новый тренд, так как мы расширяем границы и уже говорим о "большом Каспии".

-Какие мероприятия запланировали до конца этого года?

-До конца года у нас запланировано еще несколько мероприятий по каспийской тематике. Это круглый стол на тему "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии: промышленная кооперация и транзитный потенциал", который пройдет в Торгово-промышленной палате РФ 28 сентября. Также мы прорабатываем проведение медиафорума "Большая Евразия - диалог без границ". В мероприятиях примут участие и представители из Азербайджана. О деталях я пока не буду говорить, сохраним интригу. Наш центр в сотрудничестве с коллегами из Азербайджана проводит большую работу на Каспии во благо укрепления дружбы между нашими народами и процветания наших стран.