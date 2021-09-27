Мы хотим, чтобы Карабах ассоциировался не с войной, а с миром и развитием.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

"27 сентября - День памяти шехидов Отечественной войны Азербайджана, в результате которой был освобожден Карабах. На сегодняшнем заседании глав МИД стран-участниц Тюркского совета мы почтили память наших шехидов и отныне хотим, чтобы Карабах ассоциировался не с войной, а с миром и развитием", - сказал Чавушоглу.

По его мнению, ситуация в регионе должна нормализоваться.

"Появились новые возможности для сотрудничества и процветания в регионе. Азербайджан выдвинул очень ценные предложения в этом направлении. Хотим, чтобы эти возможности оценили все страны, которые от них только выиграют. Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев неоднократно заявляли о том, что хотят мира, процветания и спокойствия в регионе", - сказал Чавушоглу.