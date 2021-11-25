Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам в Карабахе

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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