https://news.day.az/politics/1407898.html Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам в Карабахе
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам в Карабахе
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
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