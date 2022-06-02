Литовский журналист показал последствия варварств армян в Карабахе

Литовский военный журналист Ричардас Лапайтис поделился на своей странице в Facebook публикацией, где поделился фотографиями, наглядно демонстрирующие варварство армян в Карабахе.

"Когда люди камня на камне не оставляют - в них уже нет ничего людского. Мертвая земля меня встретила после того, как Карабах освободили от современных варваров. Да еще черная как ночь собака с человеческими глазами. И мне казалось, что там затих даже ветер.. на мертвой земле царила мертвая тишина...как на другой планете. Но кажется, кто-то здесь все-таки жил...Жил те длинные тридцать лет оккупаций...Предков завет здесь жил все года, что Землю родную ценить надо: сердцем, душой, всем телом своим. Ногтями цепляйся, зубами держи, но чужому никогда не отдавай. Ибо чужой камня на камне, дерева, птиц, родника или мечети...даже кладбища, места святого вам не оставит! Есть такой завет неписаный, выучить надо его наизусть: Земля не прощает предательства. Нет объяснения, что ты не смог! Землю свою не просто любить надо! За нее бороться надо так, чтоб больше никогда с ней никто так не поступил! Знаю какое вам это родное! Знаю, что значит видеть святое в руинах! Знаю как много до этого дня, даже дожить не смогли! Родину надо любить, не потому что великая! А потому что она сердцем, душой, предков заветами - Она своя! И единственная...!!!

Но если вы меня спросите: как чувствовал там себя? Я отвечу коротко: как дома!", - говорится в публикации Ричардаса Лапайтиса.

Day.Az представляет подборку фотографий журналиста: