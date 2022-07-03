Азербайджан – мастер интеграции

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Внешняя политика Азербайджана основана на парадигмах, которые выстроены на развитии отношений со всеми субъектами международного права, вне зависимости от того, на каком расстоянии географически они находятся от нас, какой континент представляют и какие у них отличительные параметры. Мы не делим наших друзей и партнеров на главных и второстепенных. Все они одинаково важны для нас, потому что мы умеем строить отношения. Это типичная политика миролюбивой страны, которая настроена на интеграцию, на выстраивание отношений со всеми странами и усиление скреп безопасности, чтобы другие народы знали в лицо Азербайджан, его культуру, его возможности. И чтобы для нас открывались другие страны, представляющие и цивилизационный, и коммерческий, и экономический интерес.

Исходя из этих принципов, Азербайджан успешно взаимодействует в рамках и Организации тюркских государств, и Движения неприсоединения, и Организации исламского сотрудничества, и СНГ, и формата Прикаспийских стран. На всех этих площадках Азербайджан действует успешно и честно. Можно сказать, что наша страна - настоящий мастер интеграции.

Интеграция всегда начинается с самых близких по географии соседей, когда имеются естественные коридоры и можно пользоваться их преференциями. В активном контактном процессе нужно, в первую очередь, наводить мосты взаимодействия с ближайшими соседями, с теми странами, которые связывают с нами общие традиции и интересы. И, самое главное, имеются возможности, чтобы безболезненно и выгодно выстраивать торгово-экономические отношения.

Народы Центральной Азии и Азербайджана всегда испытывали интерес друг к другу. Например, газеты, издававшиеся в Азербайджане в начале ХХ века, переправлялись через море на Восток, и эта традиция сохранилась и в первые десятилетия советской власти - азербайджанскую прессу читали в республиках ЦА. Совершенно естественно, что у Азербайджана много друзей и братьев в этом регионе.

Конечно, нам не все равно, что о нас думают и какие интересы с нами связывают мировые центры силы. Но наш, тюркский ареал огромен, он охватывает масштабную географию, на которой проживают около двухсот миллионов тюрков. Тюркский мир является связующим звеном между Западом и Востоком. Неслучайно сегодня в повестке стоит вопрос о наращивании Срединного коридора - транзитного маршрута, который будет связывать Дальний Восток, Юго-Восточную Азию, Индию с Европой. Когда Азербайджан в свое время говорил о том, что Срединный маршрут - это очень важная для будущего артерия, многие этого не понимали. А сегодня, когда в связи с российско-украинским кризисом сложилась тревожная геополитическая обстановка, которая серьезно бьет по геоэкономическим ожиданиям и планам, страны континента начали присматриваться к Срединному маршруту.

Этот маршрут не является конкурентом Северному маршруту, идущему через Россию, или Южному, пролегающему через Пакистан, Иран и другие страны. Последний содержит в себе немало рисков, так как в регионе Персидского залива между странами достаточно трений. Кроме того, в процессы вмешиваются США с союзниками, и они не всегда помогают усилению мирной составляющей в регионе. Скорее наоборот - значительно повышают риски. Поэтому Срединный коридор является самым безопасным, надежным, экономически привлекательным и рациональным. И в сердцевине этого маршрута находятся страны Центральной Азии, Южного Кавказа, кроме Армении, Турция. Армения в этих расчетах остается в тени, так как не располагает нужной инфраструктурой, чтобы превратиться в звено действующей, работающей системы. При этом, у политических и экономических элит этой страны не прослеживается никакого желания заполнить эту брешь, встать в ряд нормальных государств, предложить свои возможности и заявить о своих ожиданиях от программ международных транзитных сообщений.

Азербайджан и страны Центральной Азии сотрудничают в плане международных перевозок. Мы убедились, насколько это важно - не расслабляться. Даже в период пандемии Президент Ильхам Алиев говорил о том, что перевозки между нашими государствами, может, немного и потеряли, но, тем не менее, есть прирост. Это было в тот период, когда многие страны Европы повесили замки на своих границах и минимизировали сношения с внешним миром. А Азербайджан со своими братьями - Турцией и странами ЦА начали активно заполнять ниши в системе международных перевозок, поставляли друг другу и другим странам средства и материалы, необходимые для противодействия инфекции. Час испытаний был очень трудным, но мы его сообща прошли достойно. И показали, что даже в трудные времена не обязательно переходить в глухую оборону. Наоборот, нужно искать возможности не прерывать связи.

Если говорить конкретно об Азербайджане, то наши партнеры, думаю, хорошо знают, что представляет собой Азербайджанское государство. Да, нас называют молодым государством, но это не умаляет нашего достоинства. Ну и что? Тридцать лет много полезного выявили в наших действиях и инициативах, показали, что мы не из робкого десятка, умеем и воевать, и уверенно позиционировать себя на международной арене, предлагать и реализовывать важные инициативы, от которых выигрывают все - наши друзья, партнеры. Думаю, долгожданный напор эффективного действия ощутили после передачи председательства Азербайджану и члены Движения неприсоединения. Одним словом, Азербайджан действует в верном направлении, и это по достоинству оценивают наши друзья и братья.

Дорога в будущее ведет через взаимодействие, через неформальную интеграцию, которая обещает много нового, интересного. И вообще, на основе взаимодействия всегда рождается много полезного - интересные замыслы, программы, проекты. Одним словом, за сотрудничеством будущее, и в Азербайджане это понимают очень четко.