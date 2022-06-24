Центрально-азиатское направление внешней политики Азербайджана очень перспективно

Развития Азербайджаном отношений с Узбекистаном и в целом странами Центральной Азии это очень перспективное направление.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

"Я бы, в первую очередь говорил о политической составляющей этого процесса. Для нас очень важно сотрудничество с центрально-азиатскими странами. Визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан прошел очень успешно. В нем есть и политическая, и экономическая составляющая. Узбекистан и Азербайджан объединяет то, что мы не входим ни в какие блоки, являемся лидерами своих регионов - Южного Кавказа и Центральной Азии. Все страны ЦА важны для нас. Лидирующие позиции занимают в этом регионе Узбекистан и Казахстан. И мы очень рады, что между ними в декабре прошлого года было подписано важное соглашение о расширенном сотрудничестве", - сказал Шафиев.

По его словам, на сегодня в повестке дня значится Срединный коридор, энергетические проекты, связанные с Азербайджаном. В последнем случае мы, в первую очередь говорим о Туркменистане, но в дальнейшем сюда могут подключаться и другие добывающие страны региона. То же касается и транспортных проектов, отметил эксперт. Азербайджан успешно осуществляет проект в этой сфере с Казахстаном., но большой потенциал в данном случае имеется и у Узбекистана. Соглашения, подписанные в ходе визита, показывают, что сотрудничество расширяется.

"Сегодняшние вызовы - боевые действия России против Украины, это ситуация в Афганистане, ситуация вокруг Ирана и в целом очень сложная геополитическая обстановка в мире - диктуют нам тесное сотрудничать и на двусторонней, и на многосторонней основе, в рамках Организации тюркских государств. Сотрудничество в рамках ОТГ не направленно против кого-либо. Это сотрудничество для укрепления исторических, экономических, гуманитарных связей. И Азербайджан в этом контексте выступает со многими инициативами. Кстати, 3 июля в Шуше состоится совещание мозговых центров стран ОТГ", - сказал глава правления Центра анализа международных отношений.

Лейла Таривердиева