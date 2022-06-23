Азербайджан традиционно в авангарде развития сотрудничества между странами Южного Кавказа и Центральной Азии

Источник: Агентство международной информации Trend

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 21 июня прибыл с государственным визитом в Республику Узбекистан. В рамках визита были проведены двусторонние встречи, а также состоялось подписание ряда важных документов, определяющих дальнейшее развитие отношений двух стран, передает Day.Az.

Как сказал Trend евразийский эксперт, писатель, культуролог, философ, директор центра "Диалог Цивилизаций" Фаридун Усмонов, одной из главных договоренностей, достигнутых сторонами, стала договорённость увеличить взаимную торговлю, укрепить деловые региональные связи, а также укрепить работы по продвижению совместных инвестиционных проектов.

"Также одним из ключевых документов является именно договоренность о сотрудничестве в транспортном и логистическом секторе. Это очень важно как для Узбекистана, так и для Азербайджана", - сказал он.

Комментируя договоренности об увеличении взаимной торговли, Усманов отметил, что страны понимают, что при всем существующем потенциале товарооборот между ними сохраняется на достаточно низком уровне

"В целом, несмотря на то, что есть снижение и подъемы, товарооборот держится на уровне 30-40 миллионов, что не отражает того реального потенциала, который имеют две страны в экономике, в торговых отношениях. Не случайно руководство Азербайджана и Узбекистана поставило задачу достичь товарооборота в 500 миллионов долларов", - сказал он.

Усманов также отметил, что за последние десятилетия в Узбекистане значительно выросло количество предприятий с участием азербайджанского капитала.

"Данный показатель увеличился с 40 в 2000-х годах до 180 в начале 2022-го. Это говорит о высокой заинтересованности бизнес-кругов двух стран в сотрудничестве", - сказал он.

Усманов отметил, что традиционно между двумя странами существуют дружеские отношения. Узбекистан и Азербайджан на протяжении всего периода независимости изъявляли свою приверженность дружбе и партнерству друг с другом, Узбекистан последовательно выступал за урегулирование карабахского конфликта с учетом обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Вместе с тем Азербайджан постоянно выступал в поддержку инициатив Узбекистана по афганской проблематике, сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что Азербайджан традиционно стоит в авангарде развития сотрудничества между странами Южного Кавказа и Центральной Азии.

"Мы видим, что регулярно Азербайджан выступает с инициативами между этими странами, в том числе и с привлечением бизнес-партнеров из Узбекистана. Очевидно, что одним из ключевых вопросов сотрудничества является сотрудничество в транспортном секторе, логистике и Азербайджан не раз подчеркивал готовность порта Баку выступать в качестве транзитного коридора для продукции из стран Центральной Азии и Узбекистана, в частности", - сказал он.

Подытоживая, Усманов назвал важным, чтобы обе страны продолжали поддерживать текущий уровень взаимных контактов и строили фундамент для развития как двусторонних, так и региональных отношений с акцентом на будущее.

В свою очередь, политолог, директор негосударственного научно-образовательного учреждения "Билим карвони" Фарход Толипов отметил, что помимо традиционных вопросов торговли и экономического сотрудничества, сотрудничество Узбекистана и Азербайджана имеет геополитическое измерение.

В частности, по его словам, обсуждается расширение сотрудничества в военной и военно-политической сфере.

Регион Южного Кавказа приобретает новый геополитический статус транзитного хаба в системе трансконтинентальных перевозок грузов и межгосударственных коммуникаций, подытожил он.