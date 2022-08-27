Маргарита Симоньян - армянская националистка, расистка и сторонница развязывания Третьей мировой войны

Пропагандистка Маргарита Симоньян родилась в армянской семье и возглавила RT и Sputnik в возрасте 25 лет. Причем Симоньян не имеет каких-либо серьезных психологических отклонений, она всего лишь армянская националистка.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье британского профессора Национального университета Украины "Киево-Могилянская академия" Тараса Кузио, опубликованной в издании stopfake.org.

"Симоньян также является расисткой, что было видно, когда она поддержала сюжет на RT в ноябре 2020 года, в котором ее супруг Тигран Кеосаян в издевательской форме изображал чернокожего президента США Барака Обаму, представив лауреата Нобелевской премии мира в виде необразованного и малограмотного политика, которому куда больше подходит роль рэп-музыканта.

Симоньян не циник, она верит пропаганде и дезинформации, которая исходит из ее уст. Больший вопрос заключается в том, почему граждане Армении и армянская диаспора не критикуют своих соотечественников, дискредитирующих их страну диковинными заявлениями? Является ли молчание армян также признаком того, что они согласны с агрессивными заявлениями Симоньян?", - задаётся вопросом автор статьи.

Как пишет Тарас Кузио, этнический армянин Тигран Кеосаян присоединился к Симоньян и позволил себе оскорбления в адрес Казахстана, вследствие чего и Кеосаян, и Симоньян были объявлены в этой стране персоной нон грата.

В заключении автор статьи подчеркивает, что Симоньян является ярым сторонником развязывания Третьей мировой войны. "Граждане западных демократических стран, в том числе представители армянской диаспоры в Северной Америке и Европе, должны решительно осудить Симоньян, RT и Sputnik за следование худшим традициям пропаганды", - резюмирует Тарас Кузио.