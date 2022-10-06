Потухший и покинутый Пашинян на саммите «Европейское политическое сообщество» в Праге

Политические провалы премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которыми он сегодня удивил социальные сети, продолжаются.

Как передает Day.Az, ранее, по распространенным кадрам, мир в очередной раз увидел, что Пашинян неуверенный в себе лидер.

Армянский премьер, пока главы государств вели разговоры и беседы в теплой и дружественной манере, стоял в сторонке и в привычной для него манере молчал, отводил глаза, терялся в мыслях, смотрел по сторонам.

Тоже самое наблюдалось и во время собрания лидеров для общей фотографии. Как видно по опубликованным фотографиям, Никол Пашинян стоял опустив голову и о чем-то глубоко задумавшись, будто бы потух.

Все главы государств, в том числе и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, уверенно представили свои страны на международном саммите. Но по взгляду и выражниям Пашиняна видно, что он понял, что потерпит очередное политическое фиаско, как это наблюдается за ним каждый раз на международных аренах и мероприятиях.

Представляем вашему вниманию эти кадры.

Напомним, что ранее в Сети распространились несколько снимков и видео с переговоров лидеров стран. На одной из фотографий можно было заметить, как Пашинян пытается оправдаться перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметим, что глава нашего государства уверенно и спокойно ведет беседы и переговоры. Тем временем у армянского премьера бегали глаза и он нервничал, находясь в окружении лидеров других стран.