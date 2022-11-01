Азербайджан будет противостоять всему тому, что "нормально" для Франции и Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

1 ноября 1954 года алжирский народ начал освободительную борьбу против колониальной политики, которую, в частности, проводила Франция. Именно в этот день сегодня в Алжирской Народной Демократической Республике проходит 31-й Саммит Лиги Арабских государств, где в качестве почетного гостя был приглашен Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Днем ранее, 31 октября, глава нашего государства направил письмо Президенту Алжира, где поздравил алжирский народ с национальным праздником - Днем Революции.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш братский народ с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики - Днем Революции, передаю наилучшие пожелания. 1 ноября 1954 года алжирский народ начал освободительную борьбу против колониальной политики. Несмотря на невиданную жестокость, насильственные действия и военные преступления, совершенные колониальными силами против Вашего народа, стремление алжирского народа к независимости не было подорвано, наоборот, национальное единство и солидарность стали еще сильнее. Сегодняшний уровень отношений между нашими странами, которые связаны традиционными узами дружбы и братства, вызывает удовлетворение, и мы придаем им большое значение. За минувшие годы двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Алжиром развивалось в конструктивном русле. В этом контексте я хотел бы особо отметить наше основанное на взаимном доверии и поддержке сотрудничество в рамках международных организаций, в частности, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Уверен, что азербайджано-алжирские отношения, взаимовыгодное сотрудничество совместными усилиями и дальше будут укрепляться и расширяться в интересах наших дружественных стран и народов. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому алжирскому народу - постоянного благополучия и процветания", - подчеркивалось в письме Президента Ильхама Алиева.

А сегодня, глава государства, прибыв в Алжир, посетил Памятник славы и мученичества и Национальный музей борцов за независимость. В ходе ознакомления с Национальным музеем борцов за независимость Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что большая часть коллекции открытого в 1984 году музея, расположенного под Памятником славы и мученичества, посвящена оккупации страны Францией и народному сопротивлению против французского колониализма в 1830-1962 годах. Помимо картин, здесь экспонируются оружие, архивные материалы и боевое оснащение, фотографии и документы, принадлежавшие алжирским борцам за независимость, боровшимся против колониализма, а также орудия казни, использовавшиеся французами для наказания участников народного движения в период сопротивления. Личные вещи и оружие Эмира Абдулгадира (Абдулгадир ибн Мухйиддин), возглавившего движение против французского колониализма, его портрет, написанный французским художником Анжем Тиссье в 1853 году и возвращенный в страну Францией только в 1976 году, входят в число наиболее посещаемых коллекций музея.

В музее собраны свидетельские показания более 7 тысяч участников народного движения. За период оккупации, охватывавший 1830-1962 годы, французы безжалостно уничтожили более 1,5 миллиона человек. Именно поэтому Алжир называют "страной полутора миллионов мучеников". В целом жертвами французского колониального периода стали около 10 миллионов алжирцев.

Отношение французов к Алжиру отличалось от других территорий, которые они оккупировали. Так, если другие территории считались колониями, то Алжир считался частью Франции, ее заморской территорией.

Ознакомившись с музеем, глава нашего государства оставил запись в памятной книге, где подчеркнул следующее:

"Для меня честь впервые совершить визит в Алжирскую Народную Демократическую Республику и посетить Национальный музей борцов за независимость как выражение глубокого уважения к братскому народу Алжира. Национальный музей борцов за независимость - важный комплекс, который отражает одну из самых трагических и в то же время вызывающих гордость страниц славной истории алжирского народа. Этот музей имеет исключительное значение с точки зрения сохранения и передачи будущим поколениям памяти о проводимой с невиданной жестокостью и безжалостностью колониальной политике против алжирского народа, военных преступлениях и преступлениях против человечности, общенародном сопротивлении колониальным силам и победе в борьбе за независимость, одержанной ценой жизни полутора миллионов шехидов. Борьба за свободу и независимость во имя избавления от беспощадного колониального гнета навсегда вошла в историю Алжира как символ великого мужества, единства, непоколебимой воли и решимости алжирского народа. Как руководитель дружественной и братской страны сегодня я очень горжусь развитием, процветанием братского Алжира, который ценой больших жертв обрел независимость. Выражаю благодарность за теплый прием, оказанный мне в Национальном музее борцов за независимость, желаю успехов деятельности музея в деле увековечения героического наследия алжирского народа", - написал Президент Ильхам Алиев.

Конечно же, оправдания для такой политики, проводимой французами, нет. Азербайджан прекрасно понимает боль алжирского народа, ибо наша страна также пережила ужасы агрессии. Армения на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией территории Азербайджана. Во время Первой Карабахской войны более миллиона азербайджанцев стали беженцами. Количество военных преступлений, совершенных Ереваном исчисляется тысячами. Это и геноцид, и убийства, и насилие, воровство...Армяне жестоко расправлялись и с мирными жителями Азербайджана. Среди жертв были даже дети и старики. Когда началась Вторая Карабахская война, Армения продолжила свои чудовищные преступления против человечности, бомбя мирное население. Причем, бомбежка шла именно посреди ночи, когда семьи, дети, женщины, старики спали в своих домах.

И сегодня эта же Франция поддерживает Армению. Прям, как говорится, "два сапога пара". О чем тут еще можно говорить? Фактически можно сказать, что для французских политиков это все норма. Иначе как еще объяснить поддержку Парижа, которая оказывается Еревану? Страна, совершившая геноцид в различных странах мира, включая Руанду и Алжир, а также обвиняющая других в совершении геноцида на основании вымышленных претензий, никоим образом не может демонстрировать справедливую позицию в вопросе совершенных Арменией в течение прошедших почти 30 лет преступлений геноцида, оккупации, терроризма, вандализма.

Современные политические деятели во Франции не любят вспоминать подробности колониальной политики своего государства, которая принесла немало страданий другим народам.

Но мы напомним. За весь период французского владычества в разных странах было зверски убито несколько миллионов невинных гражданских лиц, особенно мусульман и арабов. С 1830 по 1962 годы французскими войсками было зверски убито несколько миллионов алжирцев, были уничтожены и разрушены мечети, французы совершили страшный геноцид в отношении мусульман Магриба. Спустя десятилетия, колониальную политику Франции в ряде стран вспоминают как темное пятно в истории борьбы за независимость.

Кроме того, возвращаясь к теме новой реальности на Южном Кавказе, отметим, что предвзятая позиция Парижа на фоне попыток Азербайджана обеспечить мир, стабильность и развитие в регионе полностью дискредитировали Францию как важного посредника в достижении мира.

У Франции, которая говорит о "правах и свободах человека", "демократии" и "праве народов на самоопределение", до сих пор есть колонии. Территория де-факто колоний современной Франции, разбросанных почти по всему Мировому океану, составляет 560 тысяч кв. километров, и в них проживает больше людей, чем в Армении. Гваделупа и Мартиника в Карибском море, Гвиана, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Сен-Пьер и Микелон в Атлантическом океане у Южной Америки, Реюньон и Майотта в Индийском океане, Французская Полинезия, состоящая из 130 небольших островов в Тихом океане, а также Уоллис и Футуна, Новая Каледония до сих пор считаются "цивилизованными", "демократическими" французскими колониями. Почему Франция, говорящая о каких-то особых "правах" горстки армян, проживающих на территории Азербайджана в зоне временной ответственности российских миротворцев, не дает этих прав населению Реюньона численностью более 800 тысяч человек и Гваделупы с населением около 500 тысяч человек, или не дает независимости 400-тысячному населению острова Мартиника?

Вопрос риторический, ибо сейчас эта страна вновь пытается вмешиваться в дела, которые не имеют к ней никакого отношения, связанные с другими народами и государствами, снова раздуть вопросы, снятые с повестки вследствие 44-дневной войны, в результате которой были выполнены резолюции Совета Безопасности ООН, а также вследствие приложенных дипломатических усилий, и явно хочет помешать мирному процессу. Франция является стороной, действующей в интересах армянского лобби, и во всех вопросах находится на стороне Армениию.

Никто в Азербайджане не забыл и не забудет негативную деятельность Франции в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ на протяжении почти 30 лет. В текущей ситуации попытки Франции вмешаться в Брюссельский формат, несомненно, связаны с намерением официального Парижа исключить защищать неоправданные и незаконные интересы Еревана.

Франция, как страна, совершившая геноцид в различных странах мира, включая Руанду и Алжир, а также обвиняющая других в совершении геноцида на основании вымышленных претензий, никоим образом не может демонстрировать справедливую позицию ни в каком вопросе, где в основе лежит территориальная целостность стран и свобода народа.

Поэтому Азербайджан никогда не прекратит борьбу с теми, кто совершал или совершает военные преступления и преступления против человечности. Не зря наша страна ныне председательствует в Движении Неприсоединения, ибо в корне политики, проводимой организацией, лежит борьба с колониализмом. Мы будем противостоять всему тому, что "нормально" для Франции и Армении.