https://news.day.az/officialchronicle/1508169.html Президент Ильхам Алиев: Резня в отношении алжирского народа, устроенная Францией — событие, которое мир не должен забывать
Президент Ильхам Алиев: Резня в отношении алжирского народа, устроенная Францией — событие, которое мир не должен забывать
Резня в отношении алжирского народа, устроенная Францией - событие, которое мир не должен забывать.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с речью на церемонии открытия 31-го саммита Лиги арабских государств в Алжире.
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