Громкие признания Гаро Пайлана: о протянутой Армении руке Азербайджана и Турции, о коварных планах России

Автор: Акпер Гасанов

Историю следует не только почитать, но и почитывать. Чтобы извлекать из нее уроки. Приведу конкретный пример. Тем более, что повод есть. Итак, 6 ноября 1840 года султан Османской империи Абдул-Меджид I издал указ, объявлявший обвинение евреев в употреблении христианской крови (кровавый навет) клеветой и запрещавший возбуждение судебных процессов на основании такого обвинения.

Любой желающий узнать подробности причин, приведших к принятию такого указа, может сделать это, задав поиск в интернете. Я же просто констатирую, что перед нами еще одно напоминание о том, сколь защищенными чувствовали себя евреи в Османской империи. Столь же защищенными они являются и ныне в современной Турции, и в Азербайджане.

Более того, в основе теплых отношений между Азербайджаном и Израилем лежит именно этот фактор. Фактор того, в нашей стране всегда тепло и с глубочайшим уважением относились и относятся к этническим евреям. Это - вытекает из многовековых традиций азербайджанского мультикультурализма. Ничего подобного никогда не наблюдалось в Армении.

Это - моноэтническое государство, воспитывающее своих будущих граждан в атмосфере ненависти к туркам и азербайджанцам. Сомневающимся могу напомнить фашистское заявление второго президента РА Роберта Кочаряна о "генетической несовместимости" армян и азербайджанцев. Так вот сейчас, именно Кочарян и ему подобные играют в РА роль "реваншистов".

Ну как играют? Хотят играть. Вот и в субботу, как мы ранее писали, в Ереване был проведен митинг, организованный так называемым оппозиционным движением "Сопротивление". И тут важно подчеркнуть, что изначально было заявлено- митинг будет не политическим и не партийным, а общенациональным. "Реваншисты" попытались надавить на болевую точку армянского народа.

Мол, армянская власть готова "отказаться" от "арцаха". Так вот эта акция, несмотря на мощную информационную подготовку к ней, была малочисленной. Армянские СМИ опросили жителей Еревана и почти все респонденты ответили, что не видят смысла участвовать в данной акции, ибо в РА нет оппозиции. Это был форменный провал для самих "реваншистов" и их кураторов.

В принципе, любой здравомыслящий человек сразу же ответит, что нельзя отказаться от того, что тебе никогда не принадлежало, что было украденным у истинного владельца, а теперь возвращено ему через вынужденное применение силы. Но, мы же понимаем, что "реваншисты" в РА озвучивают то, что им велели. Кто велел? Ответ очевиден- Россия. И это понимают многие граждане самой Армении.

И многим экспертам в РА понятно, что Россия очень не хочет подписания большого мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Ведь, по мнению российских империалистов, такой расклад может привести к полной утрате со стороны РФ механизмов давления на Азербайджан и Армению. Что, в свою очередь, приведет к историческому поражению РФ в борьбе за Южный Кавказ.

И тут мы обнаруживаем, что очевидность планов России видна не только нам, но и многим армянам. В частности, депутат парламента Турции от прокурдской Демократической партии народов, этнический армянин Гаро Пайлан посетил недавно Ереван, где встретился с представителями армянских властей, включая премьер-министра РА Никола Пашиняна, политиками и экспертами. И самое интересное произошло после того, как Пайлан вернулся в Турцию.

На специально созванной им пресс-конференции он сделал ряд важных заявлений. В частности, он заявил, что сейчас для мира в регионе открылось окно возможностей, и если их должным образом не использовать, это пресловутое окно закроется. Да, он указал, что в Армении есть оппозиция, которая "не согласна с тем, что пришло время пожать руку, протянутую Азербайджаном и Турцией". Но мы уже увидели, каков их реальный авторитет в РА.

Наверняка это все увидел и Пайлан. Который заявил, что у премьер-министра Никола Пашиняна хватит политической воли и мужества, чтобы подписать мир с Азербайджаном и Турцией. Но не это было было главным в череде громких заявлений Гаро Пайлана. Он открыто указал, что Россия по-прежнему использует конфликт между Баку и Ереваном, чтобы закрепить свою гегемонию в регионе.

"Но если Москве выгодно дальнейшее продолжение конфликта, то достижение мира в регионе отвечает глубинным интересам народов Турции, Армении и Азербайджана. И с этой точки зрения ключевой страной, способной привести регион к окончательному миру, является Турция", изрек он. И это был правильный вывод. Сделанный, замечу, этническим армянином, который является депутатом турецкого парламента.

Он такой в Турции не один. В 2015 году Пайлан стал одним из трёх депутатов армянского происхождения парламента Турции, наряду с Селиной Доган и Маркаром Есаяном. Сам данный факт является прекрасной иллюстрацией верности традициям уважения к любым народам, проживающим в Турции. Это то, что было заложено, в том числе и указом султана Османской империи Абдул-Меджида I.

Он является ярым сторонником признания Турцией мифического "геноцида армян". Но даже он признает ныне очевидное- деструктивную роль России и то, что Азербайджан и Турция протягивают Армении руку, путь к миру. А говорит он так потому, что в Турции армяне чувствуют себя весьма комфортно. У них есть свои депутаты в парламенте, свои СМИ, свои ниши в бизнесе. А еще, Пайлан видит, что Армения забрела в тупик. Выходом из которого является только согласие на мир, предлагаемый Азербайджаном. Какие бы козни против этого не строили Россия и ее ставленники на армянской политической арене.