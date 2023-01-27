https://news.day.az/politics/1532086.html Шокированы нападением на посольство Азербайджана в Иране - МИД РФ
Шокированы нападением на посольство Азербайджана в Иране - МИД РФ
Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны.
Как передает Day.Az, об этом на своем телеграмм-канале написала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
"Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!
Позже дадим развёрнутый комментарий на этот счёт", - написала она.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства.
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