Сотрудник посольства Азербайджана в Иране о подробностях нападения - ВИДЕО
Сотрудник посольства, который пытался пресечь террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране, рассказал о произошедшем.
Как сообщает в пятницу Day.Az, он рассказал о моменте гибели начальника службы охраны посольства Орхана Аскерова, отражении атаки террориста.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.
Ниже представлен видеоролик, в котором сотрудник посольства Азербайджана в Иране рассказывает о вооруженном инциденте.
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