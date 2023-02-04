Иностранные туристы совершили пешую прогулку по городу Шуша

Делегация, состоящая из 30 международных путешественников, совершила пешую прогулку по городу Шуша.

Как передает в субботу корреспондент Trend, члены делегации понаблюдали за ходом мирной акции протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана на дороге Лачин-Ханкенди, побывали на знаменитой Джыдыр дюзю, посетили здание исполнительной власти, сфотографировались на центральной площади города, где находятся подвергшиеся армянскому вандализму бюсты известных деятелей азербайджанской культуры Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, передает Day.Az.

Путешественникам рассказали о варварском отношении оккупантов к памятникам азербайджанского культурного наследия.

Затем члены делегации ознакомились с другими памятниками культуры, зданиями, подвергшимися армянскому вандализму за период тридцатилетней оккупации, а также с восстановительными работами, проводимыми в городе.

Отметим, что в состав делегации входят представители туристической элиты из США, Великобритании и Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, России.