Между Aзербайджаном и Узбекистаном обсуждены вопросы диаспоры

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Узбекистан посетил совместно с послом Азербайджана в Узбекистане Гусейном Гулиевым, председателем Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Узбекистана Рустамбеком Курбановым и азербайджанской общиной площадь в столице Ташкенте, носящую имя общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в ходе посещения к памятнику, возведенному в честь Гейдара Алиева, были возложены венок и цветы, почтена светлая память могучей личности нашего народа и тюркского мира.

Затем председатель комитета дал интервью местным органам печати Узбекистана.

Далее состоялась встреча председателя комитета с председателем Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры и туризма Узбекистана Рустамбеком Курбановым. В ходе встречи руководители государственных структур, ответственных за вопросы диаспоры, провели обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества и принципах деятельности в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между соответствующими структурами Азербайджана и Узбекистана в рамках Международного форума Баку-Шуша. Была отмечена работа, проделанная в истекший период в направлении формирования и дальнейшего расширения плодотворных связей между диаспорскими организациями тюркского мира.

Комитету по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами была выражена признательность за организационную поддержку в проведении в Узбекистане цикла мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля тюркского мира Гейдара Алиева, и условия, созданные для широкой деятельности азербайджанской диаспоры, от имени Азербайджанского государства председателю комитета Рустамбеку Курбанову вручена медаль "За заслуги в диаспорской деятельности".